Radio Taxi, giovedì trasporto gratuito per chi va a donare il sangue

Tra le 8 e le 11 del mattino per raggiungere i centro trasfusionali. Occorre prenotare

Giovedì 29 aprile anche a Genova coloro che vorranno donare il sangue potranno usufruire del servizio taxi gratuito per raggiungere i centri trasfusionali della città, nella fascia oraria tra le 8 e le 11 del mattino, secondo il regolamento della propria struttura sanitaria di riferimento. Occorre prenotare il taxi chiamando il numero 346-8004680.

Cooperativa Radio Taxi Genova aderisce così alla campagna nazionale “L’albero del sangue non esiste”, lanciata dall’associazione di volontariato “Tutti taxi per amore” per rispondere alla richiesta di United – Unione Nazionale per le Anemie rare, la Talassemia e la Drepanocitosi.

«Per il 70-75% l’unica terapia a tutt’oggi è la trasfusione di sangue, unica cura immediata per noi talassemici nonostante le terapie alternative» spiega Raffaele Vindigni, presidente di United.

«Questa iniziativa è il contributo dei tassisti italiani per la tutela degli emofiliaci e del fabbisogno di sangue nei presidi ospedalieri» aggiungono Massimiliano Antonello e Rosanna Uncinotti, responsabili donazioni sangue di Tutti taxi per amore.

«Ancora una volta i tassisti genovesi hanno risposto prontamente all’iniziativa dell’associazione Tutti taxi per amore, dimostrando spirito di servizio e solidarietà verso chi ha più bisogno» conclude Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova.

Alla campagna “L’albero del sangue non esiste” aderiscono i tassisti di 19 città italiane: Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Genova, Trieste, Mestre, Firenze, Livorno, Sassari, Cagliari, Salerno, Bari, Brindisi, Lecce, Messina, Catania e Trapani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...