Toti: “Rt sotto l’1. Superiori a scuola al 50% da lunedì”

Il Presidente della Liguria: <Secondo i dati comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità, nei prossimi due giorni valuteremo il colore della zona in cui verrà collocata la nostra regione a partire da lunedì prossimo>

<L’Rt resta appena sotto l’1, così come è sostanzialmente stabile la pressione ospedaliera – scrive Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook -. Domani per i ragazzi delle elementari e delle medie sarà il giorno del ritorno a scuola, mentre le superiori cominceranno comunque lunedì prossimo al 50%, ovvero metà alunni in presenza e metà in didattica a distanza>.

