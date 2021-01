Laboratorio di teatro in Spagnolo al Teatro della Tosse

La proposta di Anne Serrano per provarsi sul palco e conoscere anche un po’ meglio la lingua

Cercasi aspiranti attori e attrici che parlino un po’ di spagnolo (o siano madrelingua), italiani e stranieri, per un corso teatrale al Teatro della Tosse di Genova (Covid permettendo le lezioni si terrano dal vivo o in alternativa online, sulla piattaforma Zoom). TEATRANDO EN ESPAÑOL è infatti un laboratorio di teatro in Spagnolo condotto da Anne Serranodal 15/01 al 27/05 (frequenza venerdì dalle 18 alle 21) rivolto a chi abbia una conoscenza di base della lingua spagnola (minimo livello A2) e che permetterà di perfezionare la lingua attraverso tecniche teatrali e insieme di avvicinarsi al teatro in lingua spagnola e ai suoi autori. Per il laboratorio non è richiesta un’esperienza teatrale.53 ore di lezioni: sedici incontri più uno spettacolo conclusivo nella sala Dino Campana del Teatro della Tosse. Frequenza: tutti i venerdì dalle 18,00 alle 21,00; mercoledì 26/05 dalle 17,00 alle 21,00. Evento finale (spettacolo), giovedì 27/05 alle ore 20,00 in sala Dino Campana. Prezzi: € 10 per la selezione solo per i nuovi allievi. Corso completo: € 260 (anche in due rate da € 130). Prezzo speciale per gli under 28: €220 (in due rate da € 110) ANNE SERRANO Nata a Santander (Spagna). Laureata in Arte Drammatica presso la RESAD, Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza di Madrid. Insegnante di spagnolo presso l’Università degli Studi di Genova. Fondatrice della compagnia spagnola di teatro professionale Koyaanisqatsi. Per quindici anni ha lavorato come attrice protagonista in tutti gli spettacoli della compagnia. È stata adattatrice e regista di diversi spettacoli, alcuni tratti da opere teatrali di cui è autrice. Ha insegnato teatro in centri culturali, licei, scuole, scuole di lingue e istituti penitenziari. Nel 2008 ha creato a Genova la compagnia AmaLurTeatro con la quale ha messo in scena tre spettacoli. Nel 2007 ha vinto il Premio “Teatro in divenire”, organizzato dalla Porto Antico S.p.a. e dal Teatro Garage. Dal 2015 si occupa del Corso di teatro in lingua spagnola Teatrando en Español.



Info: www.teatrodellatosse.it – proposte.progetti@teatrodellatosse.it – corsidellafalegnameria@gmail.com tel.: 010 2487011 – 010 2487025per iscrizioni e lezione di prova: Botteghino Teatro della Tosse – p.zza R. Negri, 4 – 16123 GE – tel.: 010 2470793

