Luna Park: striscione di malinconico saluto alla città

È stato affisso questa mattina in piazzale Kennedy lo striscione con cui gli esercenti del Winter Park di Genova augurano buone feste ai genovesi e danno appuntamento al 2021. Un modo originale per salutare la città che da oltre 100 anni ospita il luna park mobile più grande d’Europa.

«Genova per noi ha un significato particolare, che va al di là dell’aspetto lavorativo – raccontano gli organizzatori del Winter Park Genova – Passare da piazzale Kennedy durante le festività natalizie e non vedere tutte le attrazioni illuminate e colorate fa un certo effetto ma, in questo clima di emergenza e preoccupazione, il nostro luna park non sarebbe stato lo stesso. Lo striscione è un modo speciale per augurare a tutti i cittadini, che da tanti anni ci accolgono e ci riempiono di affetto, un sereno Natale e un anno migliore di quello che abbiamo appena trascorso. Il Winter Park dà appuntamento al 2021 con un’edizione ancora più emozionante e ricca di novità».

