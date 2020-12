Circolare del ministero ai prefetti: «Controllate strade e città»

Per il capo di Gabinetto Frattasi è fondamentale <Prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale>

È stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sulle misure adottate con il decreto legge n. 172/2020, per fronteggiare i rischi sanitari legati alla diffusione del contagio da Covid-19 durante le imminenti festività.

Con la circolare, si richiama l’esigenza di predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste, in particolare per quanto riguarda i controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale.

<Useremo il buon senso e presteremo una attenzione particolare alle persone più fragili, con spirito di collaborazione> ha detto il questore di Genova Vincenzo Ciarambino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...