Incidenti stradali, morti due pedoni di 63 e 88 anni

L’uomo era stato travolto in via Venezia a metà settembre, l’anziana donna era stata investita in via Torti l’11 novembre

Grazia Campanella, di 88 anni, era stata travolta l’11 novembre scorso in via Torti da una Opel Moka immatricolata come autocarro guidata da un 62enne di San Fruttuoso. Sulle prime la donna aveva rifiutato i soccorsi. Convinta a salire sull’ambulanza, aveva avuto un malore. Giunta in ospedale, era stata giudicata guaribile in 40 giorni, invece non ce l’ha fatta.

Morto anche un pedone 63enne investito sulle strisce da uno scooterista in via Venezia il 14 settembre scorso. Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime.

In entrambi i casi era intervenuto il nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale, incaricato dal magistrato delle indagini sul secondo caso mentre per il primo la delega deve ancora essere assegnata. Sarà da ricostruire il nesso tra l’incidente e il decesso.

