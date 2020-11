Poste-Sda, mancata consegna per assenza. Ma è una bugia e non si riesce a contattare il servizio clienti

Esponiamo un caso che ci è successo direttamente: all’indirizzo indicato sono state presenti 3 persone per tutte le 24 ore e nessuno ha suonato. Lì è cominciata l’odissea per cercare di contattare il servizio, ma ci è risultato impossibile. Inviateci le vostre esperienze nei commenti o alla e-mail genovaquotidiana@gmail.com. Li pubblicheremo in calce a questo articolo. #posteitaliane #disservizi #pacchi

Abbiamo sempre ricevuto parecchie segnalazioni, ma non potendo controllare direttamente abbiamo sempre evitato di scrivere. Stavolta, però, è successo a noi.

Ieri, alle 18:23, arriva un messaggio via sms.

Non è vero che in casa non c’era nessuno: ci sono rimaste ben 3 persone per tutte le 24 ore. Quando è arrivato il messaggio stavamo aggiornando il sito e, immaginando di dover impiegare parecchio tempo parlando con risponditori automatici o compilando form online, abbiamo deciso di chiamare stamattina.

Stamattina, clicchiamo sul link, ma il risultato è questo: il sito dell’agenzia che si occupa delle consegne è offline.

Proviamo allora a chiamare il servizio clienti Sda al numero 800 33 66 22, ufficialmente attivo tutti i giorni della settimana, compreso il week end, dalle 8:00 alle 20.00, ma il risponditore automatico prevede solo l’apposizione di numeri e non di lettere, presenti nel nostro codice di spedizione. Sulla rete (non sul sito, che è offline) troviamo qualche info in più: <Il servizio è automatico, infatti non è possibile in alcun modo far trasferire la chiamata ad un operatore dell’assistenza per chiedere eventuale supporto telefonico. Nota: se il tracking è composto di soli numeri si potrà scriverlo tramite tastiera dello smartphone mentre, nel caso ci siano anche lettere, sarà necessario dirlo a voce, citando per ogni lettera una città che ha come iniziale quella stessa lettera>.

Peccato che non sia possibile passare dalla modalità tastiera del cellulare alla modalità voce.

Proviamo, allora, sul sito di Poste Italiane: niente, la domenica non funziona.

AGGIORNAMENTO: ci sta già arrivando un mare di segnalazioni, addirittura da uffici pubblici con presidio di portineria H24, 7 giorni su 7. Aggiorneremo nel primo pomeriggio con le vostre esperienze.

Mi piace: Mi piace Caricamento...