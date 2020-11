Tutti i numeri del Covid: posti letto, tamponi, nuovi positivi, code ai pronto soccorso

Non sono vere le voci che giravano ieri e che volevano le terapie intensive piene (sono, in realtà, al 37% della capienza). Sono, invece, abbondantemente sopra la media nazionale e in seconda area critica i posti letto di media e bassa intensità (69%), quasi pari alla Lombardia. Stamattina, alle 8:30, ai pronto soccorso c’erano 149 persone in attesa o in visita. Di queste, erano 23 quelle in codice rosso. Il Villa Scassi di nuovo in affanno nell’osservatorio breve. Per quanto riguarda i tamponi molecolari, la Liguria scende in due giorni dal decimo all’undicesimo posto della classifica di Regioni e Province autonome.

Percentuale di posti letto in area non critica (media e bassa intensità) occupata da pazienti Covid−19 (dati 7 novembre, fonte Agenzia governativa nazionale per i servizi sanitari regionali).









Percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid−19 (dati 7 novembre, fonte Agenzia governativa nazionale per i servizi sanitari regionali).









È quasi pronto l’ospedale da campo che la Croce Rossa sta piazzando al San Martino per aiutare il pronto soccorso del nosocomio regionale.

Foto di Marco Pelizza

La situazione dei pronto soccorso questa mattina

San Martino: 80 tra attesa e visita di cui 14 in codice rosso. 26 persone in ossevatorio breve

Galliera: 57 tra attesa e visita di cui 8 in codice rosso

Villa Scassi: 12 tra attesa e visita di cui un codice rosso. È però di nuovo pieno zeppo l’osservatorio breve: 117 persone.



In totale sono 149 le persone ai pronto soccorso alle 8:40 del mattino. Di queste sono 23 quelle in codice rosso, cioè in immediato pericolo di vita.

95 le persone in codice giallo, di media gravità.

Tutti i numeri del Covid nell’ultima settimana in rapporto agli abitanti (fonte: ministero della Salute, elaborazione Covidguard)











Per quanto riguarda i tamponi molecolari, la Liguria scende in due giorni dal decimo all’undicesimo posto (prima tabella sotto: ultima settimana al 5 novembre; seconda tabella sotto: ultima settimana al 7 novembre).





Mi piace: Mi piace Caricamento...