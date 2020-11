Trentenni irretiscono anziani per rubare orologi. Denunciate dai Carabinieri

Una aveva preso di mira un’anziana e l’aveva abbracciata con una scusa per poi procedere al furto, un’altra, di bella presenza, aveva irretito un uomo che era cascato nella trappola

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di S. M. Ligure, a conclusione di un’indagine, hanno individuato e deferito in stato di libertà le autrici di due distinti furti con destrezza commessi in quella cittadina ad agosto e settembre scorsi.

In particolare i militari, partendo dalla visione dei sistemi di video-sorveglianza cittadina, hanno sviluppato un’attività investigativa e sono riusciti ad identificare e denunciare per “furto con destrezza” rispettivamente:

P.S. romena di 32 anni, senza fissa dimora gravata da pregiudizi di polizia, la quale, ad agosto, dopo aver notato la presenza di una anziana donna nei pressi di un parcheggio cittadino, con una scusa l’aveva abbracciata e le aveva sfilato dal polso un prestigioso orologio di valore, allontanandosi velocemente;

G.G. 35 enne, gravata da pregiudizi di polizia, originaria della provincia di Vercelli e residente presso il locale campo nomadi, la quale, a settembre, nelle vie di SM Ligure, aveva avvicinato un uomo e dopo averlo irretito, gli aveva sottratto un orologio marca “Rolex” dileguandosi velocemente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...