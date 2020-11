Poste-Sda e mancate consegne: centinaia di utenti inferociti. Le vostre denunce

Sono parecchi i genovesi che sono dovuti andare a recuperare il loro pacco al centro Sda di Molassana anche se chi aveva spedito aveva pagato la consegna a domicilio. Sembra quasi che gli avvisi di “assenza a casa” vengano usati come un escamotage per abbattere il numero effettivo delle consegne. Molti si sono visti recapitare l’avviso di mancata presenza pur essendo in casa o quando sono riusciti a tracciare il pacco a loro destinato hanno scoperto che nella mancata consegna era scritto che avevano rifiutato il pacco. Sono parecchi quelli che denunciano che è difficile se non impossibile ottenere assistenza. Abbiamo ricevuto mail da tutta Italia. E una delle segnalazioni di “mancata consegna per assenza del destinatario” viene da un ufficio pubblico con portineria H24, 7 giorni su 7

Un’altra grana per Poste Italiane dopo che L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) cosiddetta “Antitrust” ha multato l’azienda con una sanzione di 5 milioni di euro per la mancata consegna delle raccomandate.

A giudizio dell’AGCM, Poste Italiane ha pubblicizzato in modo ingannevole il servizio di recapito delle raccomandate, in quanto non viene nella realtà effettuato nei tempi e con la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari. Gli operatori di Poste Italiane, infatti, molto spesso lasciano, per loroc omodità, l’avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnare la raccomandata stessa nelle mani del destinatario. Secondo l’AGCM, i reclami dei consumatori che hanno segnalato il mancato tentativo di consegna delle raccomandate sono innumerevoli e coincidono, in molti casi, anche quando esiste una ragionevole certezza che il destinatario della raccomandata sia presente in casa (come durante il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus o nel caso di persone disabili). Per l’AGCM questo disservizio ha causato ai clienti «un inammissibile onere», costringendoli a lunghe perdite di tempo e di denaro per poter ritirare le raccomandate che non erano state consegnate come previsto.

Stavolta, invece, nell’occhio del ciclone ci sono i problemi ripetuti e frequenti con la consegna dei pacchi che viene effettuata per Poste Italiane da Sda.

Stamattina abbiamo segnalato un caso che è successo a noi. Siamo stati letteralmente sommersi dalle denunce dei nostri lettori.

La tracciatura del nostro pacco

Nel frattempo il sito Sda, offline da questa mattina, si è riattivato. Siamo riusciti, quindi, a verificare che Skype risponde solo in inglese e comunque a orari ridotti e che il servizio telefonico è attivo solo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Una serie di barriere difficili da superare i giovani, figurarsi per gli anziani che in questo periodo ricevono consegne magari ordinate online dai figli perché non escano di casa. Per quanto riguarda la mancata consegna “per assenza del destinatario” mentre invece eravamo in casa abbiamo aperto una pratica di reclamo online. Vi aggiorneremo ulteriormente.

È evidente dalle testimonianze che i disservizi causano un danno, oltre che ai destinatari, anche a chi spedisce, magari vendendo attraverso Amazon. Non di rado, infatti, chi non riceve rinuncia alla merce o al servizio collegato (come nel caso dei modem delle compagnie telefoniche). Ci hanno contattato, infatti, anche alcune piccole aziende che hanno avuto problemi.

Le vostre testimonianze via mail

Bertellino

Buona sera.Il 5 novembre mi doveva arrivare un oggetto preso da eBay.. Il corriere non è passato quindi chiamo la sede che mi dice che il mio pacco è tornato al mittente. Neanche l’avviso dentro la buca della posta e oggetto non ricevuto. Soldi che non mi sono più ridati. Una vergogna che servizio scadente mai più SDA.

Michela

Non solo a Genova ma anche qui a Fidenza (pr)successo a me. In casa, non suona nessuno e trovo avviso di tentata consegna ho contattato poste attraverso mail

Alessandro

Addirittura nel mio caso, tutto il giorno a casa con mia figlia piccola di 4 anni.. Sono riusciti a mettere “destinatario rifiuta spedizione’. Ovviamente nessuno ha mai citofonato… Una vergogna e da denuncia, addirittura con l’aggravante di dichiarare una cosa falsa. Inutile e vano è stato ogni mio personale tentativo di mettermi in contatto col servizio clienti. Il pacco tornò direttamente al venditore..con doppia spesa di spedizione del sottoscritto al fine di farmelo recapitare con un altro corriere serio. Senza parole.Questa è la mia testimonianza.

Daniele

È successa la stessa cosa anche a mia moglie che ha spedito un pacco che è ritornato al mittente . Fatto reclamo per iscritto all’uff. P.I. poi spedito a reclamiretail@poste e ricevuto dopo dieci giorni una risposta a dir poco imbarazzante: indirizzo non corretto senza indicazione del numero di cell del destinatario. Fatto nuovo reclamo inviando via mail foto del pacco e del tagliando di spedizione ove risultano chiaramente indicati gli elementi in parola. Ora aspetto nuova risposta. Cmq sono sconcertato, nessuna serietà, almeno ammettessero l’evidenza ed il loro errore che è lapalissiano.

Silvia

Salve, anch’io ho avuto problemi con le Poste Italiane. Mancata consegna e nessuna collaborazione da parte loro , ma se devo essere sincera era puro menefreghismo. Si tratta di Legnano e secondo il postino mi ha consegnato il pacco che doveva essere abbastanza grande che io fin oggi non ho né visto né ricevuto.

Sergio

Buongiorno. Durante il lockdown di marzo dovevo ricevere un pacco da Amazon preso in carico da Poste SDA.Hanno avuto il coraggio di scrivere che non ero in casa e hanno rimandato il pacco indietro… in Puglia…Il commerciante era talmente sconcertato che mi ha inviato di nuovo il prodotto direttamente con DHL.

Romana

Per fare presente che anche in provincia di Siena SDA per ben 3 volte non ha consegnato lo stesso pacco i motivi:-Indirizzo non corretto-destinatario assenteCon prove costatato che l’indirizzo era corretto e il giorno che doveva consegnare ero tutto il giorno a casa. Sono andata a riferire il fatto alla sede dell’SDA. La risposta è che avrebbero cambiato il giro al Corriere e che avrebbero avvisato la sede centrale. Non solo il corriere ha messo in pericolo la mia vita , perché dentro c’erano medicinali, ma mi ha fatto girare come una trottola per la Provincia di Siena. Che bel servizio vero?Ringrazio e saluto.

Alfio

Salve e successo anche a me con modem di vodafone nn sono mai riusciti a consegnare inventano indirizzo nn conforme, mai ricevuto chiamate da loro durato due mesi alla fine visto che il problema non lo anno risolto anche da parte di vodafone non mi interessa più il servizio da parte di vodafone.

Stella

Salve, in merito all’articolo segnalo che ho provato ad effettuare un reso con Amazon, che mi dava come opzione il ritiro con SDA. Ho provato a richiederlo 4 volte, anche tramite assistenza clienti Amazon, MA NON HANNO MAI INVIATO LA MAIL DI PRESA IN CARICO. Ho persino provato a chiamarli ma non ne sapevano assolutamente niente, pur essendoci un n. di spedizione. Alla fine ho dovuto portare il pacco personalmente in un ufficio postale. Grazie spero che la mia segnalazione sia di aiuto.

Francesco

È successo anche a me collegandomi al sito scrivevano di essere venuti a casa e non c’era nessuno casa ci sono sempre mia moglie e mia suocera che ha 88 anni per ricevere il mio pacco. Ho dovuto cambiare l’indirizzo e al ricevimento il mio indirizzo di casa era quello de non sono in grado di consegnare ciò che gli viene affidato perché non rinunciano alla concessione?

Alessandro

Salve sono Alessandro Baseggio e, se vi interessa, verrò a portarvi tutti i documenti, di una consegna di un pacco mai avvenuta con tanto di reclamo scritto e non online! Dopo 6 giorni dalla prima prova di consegna.Ho provato ad inseguire il pacco tra SDA e poste per più di un mese!!! , ma è stato tutto inutile, senza fare giacenza da nessuna parte, il pacco dopo un mese e mezzo, è stato rispedito al mittente in Thailandia. Attualmente, sto cercando di recuperare 387 euro, il valore del pacco, tramite vie legali.

Michele

Salve anche io devo segnalare analogo problema con sda. Aspetto un pacco dalla Cina e quindi prevedendo tempi lunghi non controllo il traking, da notare che non sapevo chi in Italia consegnava. Quando prevedevo che il pacco potesse arrivare vedo una mancata consegna che ovviamente non c’è stata, contatto aliexpress e mi danno un codice traking sda e dicono di correre alla posta che il pacco è li. Vado e gia’ l’hanno mandato indietro per mancata consegna, ovviamente incavolato nero dico come io dovevo saperlo. L’impiegato mi dice che succede spesso così mi ha dato un modulo per fare reclamo, l’ho fatto ma resta il fatto che il pacco non mi è arrivato. Ho contattato aliexpress e mi hanno assicurato che appena rientra spediscono di nuovo speriamo altrimenti ho perso i soldi per la strafottenza di persone che meritano di assere licenziati perché tanta gente onestà un lavoro non c’è là.

Kemal

Sono 6 mesi che il mio pacco è fermo a Milano per un ispezione, dopo averli chiamati mi dissero che può capitare e che forse il bene mi verrà tornato, questo 3 mesi fa

Renato

Mi fa piacere abbiate tirato fuori questo articolo. E’ da ottobre/novembre dello scorso anno che SDA è impazzita.Per le mancate consegne non veritiere ho aperto centinaia di tikets sia su SDA che su poste italiane cha hanno avuto la meravigliosa idea di fare della SDA il loro corriere.Pochissimi le risposte e quelle poche mai esaustive con rimandia numeri verdi impossibili da contattare.Su facebook esiste unb gruppo di persone della sda che cercano di dare risposte a tutti coloro che hanno problemi. Arrivano decine di post al giorno, ovviamente e spesso vado in collisione con loro, che comunque ringrazio per lo sforzo a supportare un’azienda così squallidamente gestita, a causa delle risposte tipo arrampicate sugli specchi e a risposte incomplete.Vero che tanti clienti sono inesperti se non incapaci e fanno domande senza fornire i dati di spedizione o almeno il numero di una lettera di vettura, motivo per cui anche questi pochi individui stentano a fornire risposte, ma è anche vero che comunque si tratta di ritardi eccessivi, sparizioni di pacchi, furti del contenuto, distruzione del contenuto.Tutto questo non è accettabile poichè se vi sono ladri e incapaci, e trasmissioni come LE IENE ne hanno parlato, vanno cacciati fuori ed è facile identificarli poichè ad ogni pacco viene abbinato il numero di una letter di vettura che seguirà il pacco fino alla destinazione finale e nel tragitto si sa perfettamente dove si trova, dove è stato caricato, chi lo ha in gestione e chi lo ha in consegna.A tutti coloro che sono incazzati e scrivono sul gruppoo perchè SDA non ha riferimenti telefonici, coì come poste italiane che non sa gestire i pacchi assegnati ad SDA, consiglio di aprire un ticket sia sul sito di SADA che su Poste italiane o al fornitore dle servizio utilizzato che farà da interfaccia con il corriere. Dopodichè andare sul sito della AGCOM e compilare il formulario CP per richieste danni. AGCOM assegnerà la pratica ad una associazione dei consumatori che interfaccerà il cliente con il corriere o poste italiane. A tutti continuo a dire di fare foto al pacco in partenza e spedire la foto al destinatario in modo che qualora arrivasse segnato o manomesso possano respingerlo o accettarlo con riserva.I ragazzi di SDA mi dicono che per ogni consegna fallita e contrassegnata come destinatario mancante, senza l’apposizione di una ricevuta che certifichi tale situazione, vengono trattenuti 10 euro all’autista.Gli altri corrieri, quali GLS o BRT, pur avendo le loro mancanze, avvisano il destinatario, come me, che vado incontro a loro per agevolargli il lavoro e comunque sui loro siti c’è tutto: partenza, orari, fasi di gestioni e avvisi di consegne (reali). Se posso esservi di aiuto fatemelo sapere

Danny

Salve, vi racconto la mia esperienza. Reduce da molti problemi con SDA dovuti a mancata consegna “per assenza destinatario”, nonostante io fossi in casa ogni volta, e senza lasciare il modulo di mancata consegna nella cassetta delle lettere, prova che il corriere non è mai passato, ho deciso di far arrivare un pacco presso la mia caserma della Polizia di Stato, con personale all’accesso h24 ovviamente, specificando tra l’altro nelle note che l’indirizzo fosse destinato a una caserma della Polizia…il risultato non cambia: mancata consegna per destinatario assente. Il corriere non è mai passato. Mi sono recato al centro sda di competenza e per motivi di privacy non mi hanno fornito dati del corriere. Contattato l’ente consumatori per aprire una pratica, aspetto aggiornamenti.

Catello

A me è capitata la stessa cosa, per ben due volte consecutivamente, quando ero in vacanza in Calabria. Alla fine ho dovuto rinunciare e ripetere l’acquisto quando sono tornato in Campania. È uno schifo.

Bianca

Bianca ci ha inviato il suo carteggio con Poste, compresa una risposta che suona come un presa in giro. Eccola.

<Con riferimento alla Sua segnalazione del 12/02/2020, relativa al recapito della corrispondenza a Lei indirizzata, desideriamo fornirLe gli opportuni chiarimenti. I disservizi da Lei lamentati non sono attribuibili a Poste Italiane, bensì ad altro operatore postale. Infatti, dal 2011, il mercato postale, fatta eccezione per gli Atti Giudiziari, è completamente liberalizzato, per cui le attività di recapito della corrispondenza oggi vengono effettuate anche da operatori privati diversi da Poste Italiane. Per distinguere se la corrispondenza sia stata recapitata da Poste Italiane o da altri, è sufficiente osservare l’affrancatura e le indicazioni presenti sull’invii: secondo le regole vigenti, gli invii recapitatati da un operatore postale devono sempre riportare un logo o un’indicazione che permetta di identificare il responsabile del servizio e la tipologia di servizio reso; per gli invii privi di tali indicazioni, si può ragionevolmente ritenere che sia stato il mittente stesso ad aver provveduto al recapito>.

Stefania

Mi accodo anche io alle lamentele di questo servizio.ho prenotato 3 volte un ritiro Amazon per un reso e la prima volta mi è arrivata la notifica che avevano bussato e non rispondeva nessuno. Impossibile perché mio marito era in mutua.abbiamo chiamato il numero verde e la signorina ci ha detto che non c’era il numero civico.alche’ le abbiamo detto che non era possibile visto che ci era arrivata la notifica che non avevano risposto al citofono (quindi il numero civico c’era) si mettessero d’accordo sulle palle da raccontare.ci fissano un nuovo appuntamento e nulla!!! la seconda e la terza volta sono stati contattati direttamente da Amazon al quale ci siamo rivolti perché scadevano i giorni per il reso e nulla…alla fine la ragazza di Amazon ci ha chiesto la cortesia di portarlo noi in posta per il reso( e ho dovuto fare una coda di quasi 1 ora perché l’ufficio è aperto solo 3 giorni a settimana di mattina e fanno entrare 1 per volta!!!).

Angela

Buonasera, anch’io gestisco un e-commerce e mi è capitato spesso che i pacchi non venissero consegnati per mancata consegna per dati incompleti anche se questi erano corretti. Una volta che il pacco va in giacenza diventa un calvario per poterlo svincolare nuovamente. L’ultima, una spedizione in Francia con la stessa motivazione, in cui mi è stato riferito che c’era un problema con i dati che però sono corretti. Per farla breve Sono ancora in attesa che consegnino Il pacco. 1 settimana fa un pacco non è stato consegnato Per lo stesso motivo in Italia, credo che il reale problema sia dovuto ad i corrieri che non eseguono correttamente il loro lavoro. Premetto che su ogni lettera di vettura è presente il numero di telefono del destinatario.

Pasqualina

Salve è successa anche a me la stessa identica cosa….ho spedito un pacco da Udine in provincia di Benevento e per un intera settimana sul sito delle poste diceva che a casa nn c’era nessuno ma assolutamente nn vero perché c’è sempre qualcuno in casa soprattutto ora col covid…. ovviamente impossibile parlare con la sede poste-sda del posto

Alberto

E successo anche a me un pacco ordinato su Amazon in consegna da SDA in ritardo di una settimana (con controlli giornalieri su miei ordini di Amazon e tutti i giorni mi diceva in consegna oggi e poi niente problemi esterni)mi sono dovuto recare al magazzino perché non riuscivo a contattare nessuno solo allora sono riuscito a farmi dare il pacco tornandoci 2 volte però.

Clelia

Da tempo avrei voluto inviare segnalazione ad sda ma ho sempre pensato al lavoratore ed al momento difficile per le consegne ma ho constatato che il servizio è scadente, postini scorbutici ed arroganti che non vogliono consegnare in casa e fanno mille problemi ed hanno mille scuse. Per ultimo mi hanno lasciato un pacco per strada senza aspettare che scendessi, cortesemente ho accettato di scendere anche se ho chiesto mi mettere il pacco in ascensore.

Aspetto un pacco da due settimane e non c è nessuna traccia sul sito, l’ultima notizia risale a qualche giorno fa che era bloccato a Roma e poi nulla più.

Vorrei sottolineare che la spedizione e la consegna nell’indirizzo indicato li paghiamo.

Mario

Stessa cosa è successa a mio figlio, venerdì a Roma, dove risiede x studio.In appartamento tutto il giorno, non ha sentito nessun campanello ed ha trovato un avviso sul sito di Amazon con scritto che l’addetto era passato, aveva suonato ma non aveva trovato nessuno.N.B: il campanello funziona benissimo.

Secondina

Buon giorno. È successo anche a me. Tutto il giorno a casa. Il pacco non arriva. Non ho niente x poter reclamare. Lo fa il mittente e le viene detto che non ero a casa. Ma io non ho trovato nessun avviso del passaggio. Dopo non so quante telefonate da parte del mittente riusciamo a sapere che il pacco è fermo nel deposito dell’hinterland milanese. Mi reco al deposito e mi sento dire che il pacco è stato smaltito (buttato, macerato) xché andato a male in quanto conteneva generi alimentari. Peccato che secondo loro avevano consegnato il 29/6 e siamo venuti a capo della situazione al 15/7. Questa la mia esperienza negativa. Spero che sia anche l’ultima. Grazie buona giornata

Andrea

Buongiorno, sono il titolare di azienda…spedivo con poste/sda mediamente 4/5 pacchi al giorno. Servizio accettabile. Invece servizio extra large di sda un disastro. Mi hanno completamente distrutto almeno 5 colli di grandi dimensioni, pacchi completamente sfondati come se ci fosse passato sopra un autotreno. Il problema e’ che non ce modo di contattare qualcuno ne’ credo qualcuno che controlli come siano movimentati i pacchi nei centri di smistamento. Bisogna fare reclamo solo attraverso il loro sito, rispondono dopo una settimana, dicendo candidamente che a loro non risulta nessun danno, quando invece io dico loro che ho innumerevoli foto dei pacchi e dei contenuti sfondati. Insomma o si va x avvocati oppure ciccia. E io pagavo a loro mediamente 800 euro al mese di spedizioni. Qualcosa non va in quell’azienda o no?

Antonella

Buongiorno anche per me identica esperienza. Una cosa vergognosa.

Lucia

Segnalo che un primo pacco che attendevo mi e stato consegnato dalla mia vicina che lo ha trovato abbandonato dal postino o corriere nel portone. Nessuno ha suonato il campanello nonostante fossimo in casa tutto il giorno. Analogamente due giorni dopo stessa situazione solo che gli oggetti ordinati erano due uguali e an ora una volta la vicina si e premurata di portarmi il pacco con un solo oggetto lasciato nel portone. A questo punto mi chiedo dove sia finito il secondo oggetto. CERTO SE LE POSTE FUNZIONANO COSI I DISSERVIZI SARANNO SEMPRE ALL,ORDINE DEL GIOR NO.

Aldo

Pensi io scrivo da Napoli ed è capitata questa storia sempre con sda quando spedivo e quando dovevo ricevere. Dicono sempre assente destinatario. Non è vero assolutamente.

Valeria

Salve anche io sono stato vittima di questa cosa.. aspettavo un pacco dall america e mi viene rispedito indietro perché dicono loro l indirizzo era incompleto!! Morale della favola il pacco è ritornato indietro e devo aspettare un altro mese e mezzo per riaverlo.. numeri verdi o indirizzi mail che nn funzionano o inesistenti!! Mah eppure paghiamo profumatamente. Grazie per l’attenzione.

Eleonora

Il 27 ottobre spedisco dalla Calabria 4 colli destinazione lavagna consegnano solo 3 colli il 5 novembre dopo 9 giorni. Ho pagato per fare consegna su appuntamento per ben 5 giorni ho cercato di contattare SDA ma nessun essere umano ha mai risposto. Non so a chi chiedere e come fare a recuperare il quarto pacco se dovessi dare un volto per il servizio darei -100 è semplicemente vergognoso pagare e non avere il servizio nessuna assistenza se riesci a beccare la linea libera nell’esporre il problema ti chiudono il telefono in faccia dopo ore in attesa fino a stremarti. Grazie per l’opportunità che mi avete dato.

Nadia

Ho letto il vostro post su Facebook e vi scrivo in merito ai disservizi di SDA.Ho effettuato un ordine presso ZOOPLUS il 25/10 , solitamente nel giro di pochi giorni il pacco arriva.Questa volta non è andata così, partiamo dal fatto che ogni giorno mi arrivava una mail da Poste italiane dove mi avvisavano che il giorno stesso avrebbero consegnato …in realtà non era così. Chiamo il corriere che di solito consegna per loro nella mia zona e chiedo spiegazioni …mi fa presente che sono in parecchi fermi dal lavoro in quanto qualcuno dei colleghi è risultato positivo al Covid… e mi chiede di avere pazienza in quanto l’azienda cercava da altre aziende personale per consegnare la merce. Ok attendo..Un giorno di questa settimana mi suona al citofono un ragazzo dicendomi che nel suo portone (palazzo a fianco al mio) vi era uno scatolone enorme a mio nome ,lasciato lì .Mio marito si precipita ,il ragazzo lo aiuta a mettere sulla spalla 30kg di merce …rischiando di perdere x strada da come vedrete in foto.Io ho già mandato segnalazione a SDA che ovviamente non rispondono come non hanno mai risposto al telefono.Allego foto …e mi chiedo se non fosse stato per la correttezza di quel ragazzo la mia merce che fine avrebbe fatto? Cordiali saluti









Alexander

È una cosa veramente vergognosa! È successo anche a me e in questo momento il mio pacco torna al mittente in Giappone!! Non so cosa devo fare per il prossimo!

Roberto

Noi collezionisti, abbiamo perennemente problemi con SDA. E moltissime volte quando si tratta di oggetti chiaramente preziosi magicamente spariscono (sono un collezionista di prodotti tech vintage).Se c’è da pagare dogana poi tanti auguri. Non arriva il messaggio di quanto sono gli oneri doganali, quindi ti arriva il corriere e ti dice “son 100 euro” e te ovviamente non li hai in casa, quindi il pacco se lo portano via e iniziano a rimbalzato tra uffici postali e depositi SDA. Pacchi letteralmente volatilizzati!

Vi posso anche allegate un video che vi dimostra come questa cosa è sulla bocca di tutti! https://youtu.be/CYgDENDPLFY

Valentino

Salve a tutti, la stessa cosa e successo anche a me mi hanno comunicato via sms che sono assente.

Peccato che avevo lasciato l’indirizzo di lavoro

Presso la reception DHL Express point aperto dalle 09:00–19:30 orario continuato

E una vergogna prendere in giro la gente

Ho dovuto sentire e andare in cerca tramite conoscenti perché veramente ne avevo bisogno di quel pacco: era la bici di mio figlio, regalo per il suo compleanno.

Lucia

È capitato anche a me a Bolzano, dal trasportatore Bartolini ,consegna fallita perché assente .Non mi sono mossa da casa !È una brutta abitudine che si ripete. Ho già fatto presente alla ditta Bartolini ed anche al fornitore. Naturalmente fanno orecchie da mercante.

Annamaria

Non é solo a Genova che succede mi sa che poste Sda questo vizio l’ha in tutt’Italia isole comprese. Infatti mi é capitato in Sicilia dove abito per fortuna dopo pochi giorni il pacco é arrivato.

Stefano

Ho letto il vostro articolo sul problema che avete avuto con la consegna di un pacco SDA. Purtroppo non si tratta né dell’unico caso né dell’unico corriere che mette in atto queste pratiche. Già in passato recente è successo, ma ora continua a riproporsi un grosso problema con il corriere GLS. Lo schema è sempre il solito: promettono sul tracking che passeranno il giorno x, si sta in casa tutto il giorno ad aspettare e nessuno si presenta. La spedizione più recente con GLS, che ha codice M7600355398, doveva essere consegnata venerdì. Il corriere dichiara che siamo assenti nonostante a quell’ora fossero presenti due persone in casa, di cui una al lavoro alla scrivania sotto il citofono, è dunque impossibile che non abbia sentito, e altre due, tra cui io, che portavano merce dalla macchina all’appartamento, quindi un corriere sarebbe stato sicuramente notato. Appare abbastanza chiaro che il corriere, per problemi che a me sinceramente non interessano dal momento che pago e mi comporto correttamente attendendo in casa stando attento a citofono e telefoni, non sia nemmeno venuto a suonare. Per la carità, ci può anche stare che non sia riuscito a passare perché aveva troppe spedizioni in carico, continua ad essere un problema loro ma se almeno me lo facesse presente non mi sentirei preso in giro. Così mi sento preso in giro E vittima di disservizio. L’ultima volta sono dovuto andare di persona a Bolzaneto al magazzino del corriere per ritirare una spedizione, spendendo circa 6€ di benzina che nessuno mi ha restituito, quando sarebbero dovuti essere loro a consegnare.

Una nota azienda di e-commerce mette a disposizione punti di ritiro sia automatizzati che gestiti da negozianti: perché non fare così? Perché i corrieri non ci danno la possibilità di andare a ritirare i nostri acquisti online in una tabaccheria, in un supermercato o in un qualsiasi altro negozio? Sarebbe molto più semplice e comodo per tutti: per i corrieri, che devono semplicemente scaricare le consegne in prossimità dei clienti e non alla loro porta, riducendo il numero di pacchi non consegnati. Per i clienti, che sarebbero svincolati da giornate in casa ad attendere la consegna. Rimane comunque il fatto che un comportamento del genere, soprattutto quando si paga il sovrapprezzo per la spedizione espressa, è una vergogna per un’azienda.

In tutto questo, comunque, SDA quantomeno offre la possibilità di andare a prendere le spedizioni nei suoi KiPoint di Brignole o Piazza Principe. Magra consolazione, ma se si ha l’abbonamento dei mezzi almeno non si spendono dei soldi aggiuntivi per la benzina.

Paolo

Buongiorno, la stessa identica cosa mi è successo ai primi di settembre quando aspettavo il pacco dei libri scolastici per mio figlio comprati on line. Ho avuto le stesse difficoltà da voi raccontate, i recapiti telefonici che danno non servono a niente. Per 4 mesi fino a fine ottobre ho avuto in casa mio genero con la gamba rotta quindi il giorno che loro stessi avevano comunicato per la consegna e che hanno asserito di non aver trovato nessuno, in casa lui c’era. Sicuramente se avessero suonato alla porta o citofonato anche se con difficoltà avrebbe risposto, invece niente mi ha detto che nessuno aveva suonato. Sono dovuto andare nella sede sda vicina a casa per lamentarmi del pessimo servizio, almeno mi sono tolto la soddisfazione di “mangiargli la faccia”.

Daniela

Buongiorno, anche a me è successo, più volte negli anni passati, di dover andare alle poste a ritirare raccomandata perché il postino diceva di non avermi trovata, cosa che , vedendo l’ora in cui mi ha lasciato l’avviso, non era vera perché io ero a casa… per fortuna, da quando c’è una nuova postina, questo non succede più…però ripeto, negli anni passati, con postini diversi, è successo parecchie volte…

Michael

Vi racconto una delle (tante) esperienze negative con il corriere SDACirca qualche mese fa mi viene spedito del materiale che uso per lavoro da Roma con appunto il corriere SDA. Mi arriva messaggio con giorno di consegna e mi prendo la premura di essere personalmente in casa. Non viene effettuata nessuna consegna ma a fine giornata, nella tracking online risulta un tentativo di consegna, consegna che viene riprogrammata per il giorno successivo.L’ indomani stesso copione, io presente in casa e nessuna consegna effettuata ma con una nuova dicitura di “tentativo di consegna” in elenco alla tracking. Sia da parte mia che da parte del corriere partono chiamate verso il servizio clienti che, dopo parecchio tempo di mancata risposta, vengono in parte rimbalzate ad altri numeri.Riesco, giorni dopo, infine a recuperare il pacco alla sede di ritiro e alla mia richiesta all’ impiegata li presente se una situazione del genere fosse “normale”, lei con un sorriso stirato mi risponde con un laconico “si, purtroppo funziona così”.

Massimo

Posso garantire che anche a me. Nessuno ha suonato in casa essendo presenti tutto il giorno. Non riuscivo a contattare le Poste x avere una nuova spedizione.

Nuccia

Identica situazione per me. Pacco Amazon non consegnato, trovato avviso in cassetta postale di mancata consegna. In casa due persone più un cane neurolabile che allo squillo del citofono abbaia forsennatamente. Mi sono fatta l’idea che i fattorini siano obbligati dall’azienda a consegnare il pacco al piano (e personalmente) e che non abbiano voglia di farlo per evitare il contagio. Ieri sono riuscita a parlare con l’803160 e ho fatto reclamo, l’operatrice a cui ho chiesto il perché solo Poste Italiane si comporti così mi ha risposto che non è vero e che loro si appoggiano a tutti i corrieri. Di fatto quelli di Amazon ti mettono il pacco in ascensore dopo averti avvisato e se ne vanno, questi fanno sempre finta di non averti trovato, ci deve essere un motivo.

Davide

stessa esperienza con Sda, sia all’indirizzo di casa (durante il lockdown!!!impossibile non ci fosse nessuno!!) che all’indirizzo di lavoro (studio medico aperto dalle 9 alle 19). Pessima esperienza in tutto con sda!

Niki

Aspettavo SDA un pacco mai arrivato uno scanner acquistato su eBay risultato consegnato ma mai ricevuto, ho fatto reclamo sia al venditore in cui risultavo sulla tracciabilità consegnato destinatari. Ho perso soldi e alla merce. Non risultava nessuna firma che dimostrava che è stato consegnato.

Alfi

È successo lo stesso identico episodio anche a me agli inizi di settembre. Per non parlare del servizio clienti,impossibile parlare con un operatore telefonico:una odissea. Vi scrivo dalla provincia di Benevento quindi queste cose succedono in tutta Italia.

Ovviamente GenovaQuotidiana conserva tutte le mail con nome, cognome e indirizzo.

