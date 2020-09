Palpeggia una donna in stazione: denunciato dalla Polizia ferroviaria

È successo a Principe dove il ventottenne ha palpeggiato i glutei di una donna. È stato fermato da altri viaggiatori subito intervenuti

Un uomo di 28 anni residente a Genova, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essersi avvicinato alle spalle di una giovane donna che stava percorrendo il sottopassaggio della stazione di Genova Principe, con un movimento improvviso le ha palpeggiato i glutei. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni giovani viaggiatori che sono intervenuti subito in suo soccorso fermando l’uomo mentre cercava di allontanarsi. Proprio in quel momento giungeva nel sottopassaggio una pattuglia della Polizia Ferroviaria che notando il trambusto, interveniva immediatamente per verificare l’accaduto. Dopo aver accertato i fatti, l’uomo è stato accompagnato negli Uffici della Polizia Ferroviaria e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza sessuale.

