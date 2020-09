Fungaiolo genovese muore in Piemonte cadendo nel bosco a causa di un malore

L’uomo è stato trovato nei pressi di Mornese, vicino a Ovada, dopo ore di ricerche. Aveva 75 anni

Era stata la moglie a chiedere aiuto, perché l’uomo, non era tornato a casa. È stato trovato ieri dai Vigili del fuoco, dal Soccorso Alpino e dai volontari della zona che si erano prestati per dare una mano a cercare il disperso. Il corpo è stato trovato in località Roverno alle 23 riverso per terra, nella vegetazione. Per il fungaiolo non c’era già più nulla da fare. L’ipotesi è che sia caduto per un malore. Sul posto anche i carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...