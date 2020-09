Nel cantiere che crea problemi di viabilità (allungando il percorso in un senso di marcia, che è stato inibito) e per questo viene contestato da abitanti e commerciali, nel primo pomeriggio, s’è rotto un tubo e l’acqua ha cominciato a sgorgare copiosa trasformandosi in un ruscello in piena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...