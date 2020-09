Si sdraia sull’asfalto per bloccare il traffico e aggredisce i carabinieri

È successo ieri a Pontedecimo. L’uomo è stato denunciato dai militari dell’Arma

Nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Pontedecimo, un 37 enne genovese, L.C. gravato da pregiudizi di polizia, è stato arrestato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, per il reato di “resistenza a P.U. continuata”. L’uomo, in evidente stato di agitazione, si sdraiava sul manto stradale, con l’intenzione di bloccare il traffico veicolare e alla vista dei Carabinieri, assumeva ripetuti atteggiamenti ostili e violenti. Dopo le formalità è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo.

