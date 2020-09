Covid Liguria, boom di contagi. Sono ben 158 di cui 54 a Genova

I tamponi, però, sono quasi 4 mila (aggiorneremo appena arriverà il dato il numero dei primi tamponi alle persone mai testate). Non ci sono stati decessi

Sono 158 i nuovi positivi in Liguria su 3.955 tamponi effettuati. Una persona in più in terapia intensiva. 7 ricoverati in più in totale (è il bilancio tra ingressi e dimissioni).



Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 11

5 contatto di caso

6 attività di screening

• 3 ASL 2

2 contatto di caso confermato

1 attività screening

• 54 ASL 3

24 contatto di caso confermato

29 attività screening

1 struttura sociosanitaria

• 2 ASL 4

2 attività screening

• 88 ASL 5

52 contatto di caso confermato

36 attività screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

