Sopraelevata, i 1.100 lampioni diventano a led. Strada chiusa di notte

Il traffico veicolare verrà interrotto in entrambe le direzioni di marcia dalle 22 alle 6, escluso sabato e domenica

Al via la sostituzione di tutti i 1.100 punti luce della strada Aldo Moro, la Sopraelevata di Genova, con tecnologia Led, ad opera dei tecnici di Aster. L’intervento rende necessaria la chiusura della strada: per limitare al massimo le ripercussioni sul traffico, anche per non ostacolare il flusso legato all’organizzazione del Salone Nautico di Genova, i lavori saranno eseguiti in orario notturno. Verrà utilizzata la metodologia cosiddetta “refitting”, che lascia intatto il preesistente corpo illuminante e sostituisce soltanto la fonte luminosa. Inoltre verranno riverniciati i pali della luce.

Due le fasi di chiusura

– Dal 15 settembre al 1° ottobre nel tratto Foce/Casaccie

– Dal 6 ottobre al 14 novembre nel tratto Foce/Cantore – San Benigno

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione degli impianti genovesi di illuminazione pubblica, che prevede entro la prima metà del 2022 il rinnovamento di 55.600 dei circa 58 mila punti luce della città. L’investimento complessivo è di 34 milioni di euro e l’efficientamento energetico porterà a un minor costo stimato in 6,9 milioni di euro l’anno, con un importante risparmio sul medio-lungo periodo. Con il passaggio alla tecnologia Led, l’amministrazione comunale stima una riduzione del 76% dell’energia necessaria all’illuminazione delle strade e dei marciapiedi cittadini.

