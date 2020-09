Scossa elettrica a un passante, chiusa la passerella di piazza Savio

Sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale del 6º distretto territoriale. La passerella è inibita da un nastro nell’attesa dell’intervento di City Green Light

Stamattina, alle 10, un cittadino ha segnalato di aver preso la scossa toccando il corrimano della passerella di piazza Savio, a Cornigliano. I vigili del fuoco intervenuti ipotizzano che si possa trattare di corrente elettrostatica. Tuttavia, a scopo preventivo, la passerella è stata chiusa dalla Polizia Locale e lo resterà nell’attesa dell’interventi di City Green Light che ha l’appalto. L’illuminazione e gli impianti pubblici, infatti, non sono più in capo ad Aster Illuminazione. La speranza è che l’intervento sia tempestivo. Nei giorni scorsi per due notti via della Maddalena è rimasta al buio senza che nessuno intervenisse e per altre due sere l’illuminazione, accesa in ore diurne, si è spenta in quelle notturne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...