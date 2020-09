I Carabinieri identificano i predoni degli H24. Una è minorenne

Avevano svuotato le gettoniere dei distributori automatici di Quarto. Il ventunenne e la sua complice minore sono entrambi pregiudicati

La notte del 10 agosto scorso, due ragazzi, dopo aver forzato la gettoniera dei distributori automatici di cibo e bevande di via Quarto, si sono impossessati di circa 200 euro di vario taglio, e poi si sono allontanati. Ieri, a conclusione di indagini, i carabinieri della stazione di Quarto, dopo aver visionato le immagini riprese del sistema di videosorveglianza, identificato gli autori del furto in S.M. di 21 anni e la complice, una minorenne, entrambi pugliesi e con pregiudizi di polizia. Pertanto, sono stati deferiti in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”.

In copertina: foto d’archivio

