Fiabe alla Lanterna, visita per famiglie

Torna la visita fiabesca per famiglie: “La Lanterna cerca casa”. Domenica 13 settembre dalle ore 15. Partenza dalla passeggiata

La narrazione di una fiaba inedita, pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città.

Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e curiosità sul simbolo di Genova e sul porto, per raccontare ai partecipanti i principali eventi della sua lunga storia.

Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre.

Come partecipare all’iniziativa

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE

scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

• Appuntamento ore 15.00 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti

• Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 5 anni € 8; bambini dai 6 anni e

adulti € 12

• Il gruppo sarà limitato (in caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità, sarà organizzato un secondo gruppo alle ore 15.30: ulteriori indicazioni saranno eventualmente fornite in fase di prenotazione)

• Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina

• Evento a cura di Un posto verde e blu

SUL SITO TUTTI I DETTAGLI

Visite alla Lanterna

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico da martedì 19 maggio, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea. In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare Fastpass, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto.

È visitabile con orario estivo

▪ DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

▪ SABATO, DOMENICA E FESTIVI dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30)

[NB: In caso di allerta meteo arancione e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito http://www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]

Tutte le informazioni utili sul sito.

