Si fa consegnare i codici bancari e ripulisce il conto. Denunciato

Il 33enne ha raggirato una donna facendogli credere di essere un funzionario della stessa banca

I Carabinieri di Castelletto, a conclusione di specifici accertamenti, a seguito di una truffa patita da una donna, hanno identificato e poi deferito in stato di libertà per “truffa aggravata” un partenopeo, M.D.M. di 33 anni, gravato da pregiudizi di polizia. Fingendosi operatore bancario, con vari raggiri e artifizi vari, riusciva a farsi comunicare dalla vittima, i codici di accesso per l’utilizzo dell’home-banking, a suo dire per bloccare i presunti prelievi fraudolenti. Invece, il malfattore, procedeva ad effettuare dei bonifici bancari sul suo conto bancario, per un importo di 18.000 euro circa. Nel frattempo è stato richiesto il decreto di sequestro dell’intera somma.

