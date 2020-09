“Grande crono di Genova”, i bus cambiano percorso

Variazioni temporanee di percorso domenica 6 settembre per le linee Linee 470 e 470/. Ecco quale strada seguiranno

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie di Struppa per consentire la gara ciclistica “Grande crono di Genova” domenica 6 settembre dalle ore 6.30 fino a cessate esigenze, le linee 470 e 470/ modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 470 (Sant’Eusebio – San Martino di Struppa)

Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti al termine di via Trossarelli, proseguiranno per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova e via Da Verrazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguiranno per rotatoria della Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Trossarelli dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’Eusebio – San Siro di Struppa)

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Buscaglia, proseguiranno per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria della Canova, via Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione San Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguiranno per rotatoria della Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Buscaglia dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’ Eusebio – via Geirato)

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, proseguiranno per ponte della Canova, rotatoria della Canova, via Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Geirato: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguiranno per rotatoria della Canova, ponte della Canova, via Struppa dove riprenderanno regolare percorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...