Spaccio, i Carabinieri arrestano tre persone e ne denunciano due

In centro storico due pusher sono stati denunciati due uomini anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Militare ferito: ne avrà per 7 giorni

I Carabinieri del comando provinciale, nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto tre cittadini stranieri e deferito in stato di libertà altre due persone.

A Genova, nel locale centro storico, i Carabinieri della Stazione di Carignano hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali due cittadini gambiani di 26 e 25 anni, entrambi pregiudicati e residenti a Genova. I predetti, sottoposti ad un controllo opponevano attiva resistenza agli operanti e tentavano di allontanarsi nel corso delle fasi dell’identificazione, ma fermati prontamente e sottoposti a perquisizione venivano trovati in possesso di sei grammi di marijuana, circa due grammi di cocaina suddivisa in dosi e della somma in denaro di 125 euro, presumibilmente provento dell’illecita attività di spaccio. Nel corso delle operazioni un militare riportava delle lesioni, guaribili in sette giorni.

Nel quartiere di Sampierdarena, i Carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia hanno tratto in arresto, sempre per spaccio di sostanza stupefacente un pregiudicato senegalese di 50 anni. L’uomo è stato sorpreso a cedere 0,6 grammi di “crack” ad un 51 enne genovese, segnalato alla locale prefettura quale assuntore, dietro un corrispettivo di venti euro; la successiva perquisizione personale a carico dello straniero permetteva di rinvenire la somma in denaro in contanti di circa 40 euro, anche questa presumibilmente provento dell’illecita attività di spaccio.

Ad Avegno (GE), i Carabinieri della Stazione di Santa Margerita Ligure, hanno deferito in stato di libertà per produzione e detenzione di sostanze stupefacentiun disoccupato 44 enne del posto. L’uomo, a seguito di un’accurata attività di indagine veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare al termine della quale veniva trovato in possesso di oltre 20piante di marijuana in infiorescenza, con altezza variabile da uno a tre metri riposte in diversi vasi, una decina di barattoli in vetro contenenti oltre 170 grammi di marijuana nonché di 5 provette in plastica destinate alla conservazione dei semi.

Infine, i carabinieri della Stazione di Casarza Ligure (GE) hanno deferito in stato di libertà sempre per produzione di sostanze stupefacenti, un operaio edile albanese di 52 anni del posto. Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, nel giardino pertinente, i militari operanti hanno rinvenuto quattro piante di marijuana, dell’altezza di oltre un metro.

