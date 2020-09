Scuola, Regione: test rapidi per bimbi sintomatici. Risposta in poche ore

Nel piano della sanità ligure per il riavvio delle scuole, test a cui arrivare a bordo dei veicoli, un centralino-linea diretta con la struttura anti Covid del Gaslini, test alla popolazione scolastica

Ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti che l’obiettivo è quello di facilitare la vita ai genitori i cui figli debbano fare il test, evitando prenotazioni e trafile, ma sempre dopo il via libera del pediatra o del Gaslini. Non sono previsti tamponi a casa.

<Stiamo lavorando sulla velocità dei tamponi agli eventuali casi sintomatici all’interno degli istituti – ha detto Toti -. Sia per il bambino con i sintomi, sia per i compagni di classe. Stiamo lavorando affinché nell’ore successive ogni famiglia possa effettuare il test rapido, poi il test definitivo, in strutture dedicate>.

I responsabili della sanità regionale hanno anche ricordato come la procedura nazionale preveda la misurazione delle febbre a casa, a cura delle famiglie che non potranno portare il bambino a scuola con febbre superiore ai 37.5.

Anche per i bimbi è previsto l’isolamento di 14 giorno per tutti i contatti di caso positivo.

