Non rispettano norme Covid in azienda, denunciati 3 imprenditori

I controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno permesso di accertare le responsabilità di due titolari di impresa edile e di un titolare di un’impresa di pulizie. Sanzioni per 25.600 euro

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Genova, proseguendo nei controlli al rispetto del provvedimento governativo anti-contagio in materia di prevenzione da Coronavirus, hanno deferito in stato di libertà B.Q., 32 enne, Albanese titolare di un’impresa edile, N.E. 40 enne, Albanese, titolare anch’esso di un’impresa edile e G.A. 54 enne genovese, titolare di un’impresa di pulizie. I titolari d’impresa sono ritenuti responsabili, a vario titolo, delle violazioni delle norme del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; le inosservanze sono state sanzionate amministrativamente per un totale di 25.600 euro.

