Tursi: «Dehors gratis fino a giugno 2021»

Nel frattempo sarà attuata la revisione completa delle procedure per dehors stabili. Bar e ristoranti non pagheranno sia per i vecchi sia per i nuovi spazi esterni. Città divisa tra l’apprezzamento per il provvedimento e la critica per la sottrazione di aree di posteggio e l’eccessiva invasività delle strutture

Validità fino a giugno 2021 della gratuità per l’estensione e le nuove installazioni di dehors di bar e ristoranti e sospensione pagamento degli esistenti in attesa della revisione completa delle procedure per dehors stabili.

Lo ha deliberato la Giunta nella seduta odierna, su proposta dell’assessorato al commercio e assessorato al bilancio, prolungando la validità della misura decisa in primavera dall’amministrazione comunale a favore di imprese, soggetti economici e commerciali.

<Tale misura ha l’intento di coniugare al meglio le attività commerciali con la necessità di ottemperare alle norme sanitarie per il contenimento del contagio Covid-19, migliorando l’organizzazione degli spazi nel rispetto delle distanze di sicurezza> dicono a Tursi.

Sono 15 mila i metri quadrati di suolo pubblico. Sono state oltre 1000 le richieste di nuovi spazi da parte dei locali, con una copertura attuale del 95 per cento. Che che ne dica nella sua nota il Comune, che parla di cittadinanza compatta nell’apprezzamento, c’è però una parte dei cittadini che reclama anche sui social un po’ di equilibrio tra spazi esterni delle attività economiche e posteggi per i residenti, perché vaste aree sono state sottratte alle blu area per fare posto a sedie e tavolini. Alcune critiche riguardano, invece, la necessità di lasciare liberi i percorsi per i mezzi di soccorso, cosa che non è avvenuta proprio in tutta la città. La pratica di smontare i dehor al volo quando arrivare un’ambulanza o un mezzo dei pompieri rischia comunque di rallentare percorsi urgenti. L’amministrazione rischia, dunque, di far contenti ci commercianti, ma di scontentare tanti cittadini.

L’assessorato al Commercio <ha il mandato per realizzare uno studio, assieme alle associazioni di categoria, che consenta di snellire le procedure di concessione occupazione suolo pubblico per la realizzazione di dehors stabili recita la nota di Tursi -. Gli obiettivi sono, appunto, accorciare i tempi di rilascio, rendere più smart le modalità di richiesta e diminuire l’impatto economico>.

