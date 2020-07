Nuovo prelievo Arpal, il mare di Voltri torna balneabile

È favorevole il risultato delle analisi effettuate sul campione suppletivo prelevato nel tratto “Castello Genovese”, nel comune di Genova che, dunque, torna conforme.

Ad oggi, 11 luglio, sui 380 tratti in cui è suddivisa la costa ligure per il monitoraggio delle acque di balneazione relativo alla stagione estiva 2020, 377 sono conformi . Per due tratti interni al porto di Rapallo vige, invece, l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione mentre a Portovenere, nel tratto Seconda Traversa Olivo, vige una chiusura preventiva disposta dal Sindaco.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...