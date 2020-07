Studente 18 enne denunciato per spaccio dai CC a Quarto Alto

Fermato per un controllo stradale, aveva 15 grammi in macchina e altri 6 (oltre a materiale per il confezionamento delle dosi) nella sua cameretta a casa

In nottata, equipaggi del Nucleo Radiomobile, nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale e anti alcol, in via degli Anemoni, hanno fermato alla guida di un veicolo, un 18 enne incensurato, studente genovese. Il giovane, durante la fase del controllo e dell’identificazione, ha da subito manifestato un evidente nervosismo, eccessivo rispetto a quello che poteva essere il timore per gli accertamenti sullo stato del mezzo. L’agitazione ha presto trovato spiegazione nel fatto che lo studente, deteneva oltre 15 grammi di “marijuana”, recuperata all’interno del vano porta oggetti della macchina. Poco dopo, veniva perquisita l’abitazione, dove, i Carabinieri, all’interno della camera da letto del ragazzo, recuperavano ulteriori 6 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e un “grinder” con evidente tracce residue di droga. Il ragazzo è stato denunciato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Droga e materiale per il confezionamento sequestrati.

