Riaperta la A10, ma per smaltire l’ingorgo ci vorrà tempo

A10 Genova-Savona: riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 e Arenzano in direzione Savona.

Per smaltire il traffico che ha paralizzato le strade urbane, però, ci vorrà del tempo.

Ci sono persone in coda da ore sui propri veicoli o sui mezzi pubblici tra Sampierdarena e Arenzano. Ovviamente paralizzato anche il trasporto pubblico.

In mattinata è stato persino necessario chiudere la sopraelevata in direzione Ponente per non gettare le persone in coda nell’ingorgo del ponente.

