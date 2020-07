Chiede una sigaretta, poi tenta la rapina e la fuga. Fermata dai passanti

È successo in piazza Verdi. I carabinieri la hanno denunciata e hanno recuperato la refurtiva

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno deferito in stato di libertà una genovese classe 1995 per i reati di tentata rapina e lesioni personali. La giovane, senza fissa dimora, nel pomeriggio di ieri ha avvicinato una 60enne nei pressi della fermata degli autobus di Piazza Verdi chiedendole una sigaretta. Al diniego, si è avventata sulla vittima tirandola per i capelli e facendola cadere a terra, per poi strapparle gli occhiali e darsi a precipitosa fuga. Fuga interrotta da alcun passanti accorsi in aiuto della donna rapinata, che trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino ne è stata dimessa con due giorni di prognosi. La refurtiva è stata recuperata.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...