Sopraelevata chiusa in direzione Sampierdarena, ponente paralizzato. Foto e VIDEO

La strada Aldo Moro è stata chiusa per evitare di appesantire il traffico del ponente che dall’elicoidale è un’unica fila di camion fino ad Arenzano. Tutto è causato dalla mancata riapertura della A10 in direzione Savona dopo le verifiche tecniche della notte. Non è noto a che ora verrà riaperta. Intanto tutti i camion si sono riversati sulle strade urbane paralizzando la città. Genovesi e trasportatori sono ostaggio della coda. In molti sono scesi dalle auto, ferme da decine di minuti. Il tragitto Cornigliano-Sestri alle 9 si percorreva in 2 ore e 40 minuti. Ora è tutto completamente fermo.

Video di Anna Gugliandolo



Voltri, foto di Francesca Pongiluppi



Auto e camion già in coda in via Cantore (foto di Roberto Guastalla)

Camion fermi in coda anche sulla A26 verso l’intersezione con la A10.

