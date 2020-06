Mense, lavoratori manifestano davanti alla Prefettura

La denuncia della Filcams Cgil: <Ammortizzatori sociali insufficienti, serve prolungamento. Molti lavoratori di questi settori resteranno “scoperti” da qualunque forma di sostegno al reddito>

<Da tempo la Filcams Cgil di Genova denuncia, anche con l’ausilio di manifestazioni di piazza, l’insufficienza degli ammortizzatori sociali così come predisposti dal Decreto Rilancio – dicono al sindacato -. Grazie anche a quelle mobilitazioni, avvenute in tutta Italia, il governo è tornato indietro sulla decisione di frazionare le 9 settimane di proroga in due segmenti separati, 5 settimane da agganciare alle 9 del Decreto Cura Italia e ulteriori 4 settimane utilizzabili dalle aziende non prima del 1 settembre, che risultava fatale per questi settori sprovvisti di altre forme di cassa integrazione oltre a quella per Covid 19. Settori che, purtroppo, stanno risentendo pesantemente della crisi in atto, per cui la “ripresa” tarderà a verificarsi, con attività completamente ferme o comunque parzialmente aperte. Quindi un primo passo, ma serve un ulteriore slancio in avanti. Il Decreto Rilancio, in tema di ammortizzatori sociali, resta comunque insufficiente e non garantirà copertura a questi lavoratori per tutto il periodo di crisi>.

Oggi il presidio sotto la Prefettura in occasione dell’incontro ottenuto. <Presentiamo un documento dettagliato che rappresenta le criticità che questi settori stanno subendo e subiranno ancora di più nei prossimi mesi se non vi saranno modifiche all’attuale impostazione governativa in tema di ammortizzatori sociali per emergenza Covid. A stretto giro, proseguiremo con altre azioni di mobilitazione anche di carattere nazionale> concludono alla Filcams..

