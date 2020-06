Teglia, pestato per divergenze sull’acquisto di un negozio

L’uomo è stato salvato dai carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno denunciato 5 persone tra i 21 e i 29 anni

La scorsa nottata, un gruppo di cittadini stranieri, in piazza Rivara, a Teglia, a seguito di un litigio, hanno aggredito con calci e pugni uno sconosciuto. Sul posto, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è riuscito a bloccare i malfattori e a soccorrere il malcapitato, poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove, visitato dai sanitari, è stato e dimesso con 15 giorni di prognosi. Identificati i 5 fermati, tutti cittadini turchi di età compresa tra 21 e 29 anni, domiciliati a Genova, sono stati denunciati per “lesioni personali aggravate in concorso”. Dall’esito degli accertamenti, i deferiti, avevano aggredito il loro connazionale di 34 anni, per motivi legati all’acquisto di un negozio.

