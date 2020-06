Savignone, dosi di marijuana nascoste nella felpa. Arrestato

Fermato dai militari dell’Arma, è stato perquisito perché aveva già precedenti per spaccio

Ieri sera, uno sconosciuto, è stato fermato a Casella per un controllo dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Savignone. Identificato in S.B. 23 enne, gravato da pregiudizi di polizia anche in materia di stupefacenti, i militari dell’Arma lo hanno perquisito trovandolo in possesso di circa 4 grammi di “marijuana”, già suddivisa in dosi, nascosti nella manica della felpa indossata. Arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in mattinata sarà processato con rito direttissimo. Droga sequestrata.

