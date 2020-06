È successo in via Sestri dopo un diverbio per futili motivi

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, al termine dell’intervento in via Sestri, deferiva in stato di libertà per “minaccia aggravata in concorso” due cittadini nigeriani di 20 e 30 anni quest’ultimo con pregiudizi di polizia. I due soggetti, a seguito di un diverbio per futili motivi tra loro, minacciava con dei cocci di bottiglia un 21 enne genovese.

