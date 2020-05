Oltre, confronto tra candidati rettore Unige sul futuro della Liguria

Appuntamento online, oggi alle 18, sulle pagine Facebook e Youtube dell’associazione

<C’è una sfida importante e significativa, da cui può dipendere lo sviluppo delle Liguria e del suo territorio nei prossimi 5 anni. È una sfida che passa attraverso l’interazione fra Università e Regione, un’interazione imprescindibile per il futuro della Liguria>. Lo dicono a Oltre, associazione politica che ha lo scopo di <promuovere e sostenere con ogni mezzo l’affermazione di ideali sociali, culturali e politici che si riferiscono alla Costituzione della nostra Repubblica, democratica, antifascista, fondata sulla solidarietà e sulla giustizia>. Oltre è presieduta dal professor Aristide Fausto Massardo, professore ordinario al Dime, Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti.

Per conoscere e approfondire i termini e i protagonisti di questa sfida, l’associazione politica e culturale Oltre organizza per oggi, mercoledì 20 maggio alle ore 18, la prima diretta con i quattro candidati alla carica di Rettore per il prossimo periodo di 6 anni. [Sotto: ecco chi sono i candidati]

Ecco i candidati che si sono presentati. Provengono tutti da facoltà scientifiche.

Federico Delfino, professore ordinario – Sistemi elettrici per l’energia al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN

Federico Giunchiglia Professore Ordinario al DIST, Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica). È pro rettore vicario.

Fabio Lavagetto, professore ordinario – Telecomunicazioni al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN

Gianmario Sambuceti, professore ordinario – Diagnostica per immagini e radioterapia al Dipartimento dei scienze della Salute – Dissal e preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.

<Il confronto fra i candidati non sarà chiuso fra le quattro mura accademiche, sia pure virtualmente attraverso il web, ma investirà i temi generali dell’interazione Università-territorio, nella consapevolezza che sia il Rettorato che il Consiglio regionale della Liguria si rinnovano contemporaneamente, presumibilmente a ottobre, in conseguenza del lockdown imposto dall’emergenza Covid-19> dicono all’associazione.

Ospite esterno del dibattito, a rappresentare le esigenze e le visioni del territorio, sarà Giancarlo Vinacci, senior Advisor di Ernst&Young, già assessore al Comune di Genova con delega ai rapporti con l’Università e altri numerosi incarichi, anche politici.

È possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook o sul canale Youtube dell’associazione.

