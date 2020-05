La denuncia del sindacato Uil: “In carcere mancano le mascherine”

La Misericordia Fiumara ne ha donate 200. Fabio Pagani, segretario regionale UilPa Polizia Penitenziaria: <Troppo pochi i Dpi in dotazione>. Appello alla donazione

A donare 200 mascherine chirurgiche è stata la Misericordia, e per la polizia penitenziaria di Genova sono state una manna. Perché, spiega Pagani, i Dpi mancano. <Siamo entrati in una fase cruciale: nei penitenziari non si può rischiare il contagio> dice il sindacalista. Facile immaginare cosa accadrebbe in carcere se partisse l’epidemia come è partita nelle Rsa.

<Oggi si ultimeranno i controlli sierologici e, finalmente, avremo un quadro completo – continua il segretario regionale Uilpa -. Ringraziamo la Misericordia Fiumara e lanciamo un appello a chiunque possa effettuare donazioni di Dpi, anche in vista della riapertura dei colloqui tra detenuti e famiglie>.

