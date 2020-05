Aster, lavori sulla spiaggia di Sturla in vista della stagione estiva

Intervento anche per la spiaggia di Voltri

Aster sta rinforzando la spiaggia a mare della piscina di Sturla che le mareggiate invernali avevano ridotto in pessime condizioni, tanto da non permettere neppure l’accesso dalla limitrofa scaletta.

La riprofilatura nel tratto di spiaggia sottostante alla Polisportiva è ultimato. Anche la spiaggia di Voltri è oggetto degli interventi e, dopo una propedeutica demolizione delle parti pericolanti del muro anti onda, sarà messo in atto il ripascimento della spiaggia per renderla più fruibile per stagione estiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...