Harry Potter beccato nei carruggi con certificazione falsa. E parla Genovese!

Nuovo esilarante doppiaggio di Guido Gargioni, quello dell’albero di Natale killer di “I te piaxan i mê frixétti?”

Harry Potter beccato con autocertificazione falsa: doppiaggio in genovese.

Ecco come lo stesso Gargioni si presenta su Facebook

All’età di 19 anni mi iscrivo al Centro Chiavarese Formazione Spettacolo, dove frequento i primi due moduli accademici.

Nel 2008 giro due cortometraggi “NON FIDARSI E’ MEGLIO” e “L’ULTIMO INTRIGO” di cui sono regista, attore e sceneggiatore.

Sempre nel 2008 sostengo un provino per una compagnia teatrale e lo supero con successo; entro a far parte della Compagnia Teatrale Duende di Chiavari e debutto nello spettacolo “Camici Sporchi”. Nel frattempo partecipo come attore nella sit-com “Sottosopra” andata in onda su Entella TV.

A settembre 2009 lascio la Compagnia Duende ed entro a far parte della Compagnia Teatrale Punto e a Capo, andando in scena con “Frankestein Junior”, commedia tratta dall’omonimo film del 1974 di Mel Brooks.

Nel settembre 2010 supero il provino per entrare nel Laboratorio di Zelig, e lo frequento per 8 mesi.

Nello stesso periodo sostengo e supero la prova d’ingresso all’Accademia di Doppiaggio di Firenze di Roberto Pedicini e Christian Iansante.

Il 9 gennaio 2012 sostengo e supero con successo il provino per il programma televisivo Italia’s Got Talent, in onda su Canale 5 in prima serata il 4 febbraio. In puntata mi esibisco davanti ai tre giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerby, ottenendo tre consensi su tre. Nonostante ciò non supero la selezione successiva del programma, la quale dà accesso alle semi-finali.

Ad agosto presento la serata di Miss Alpina 2012, alla Festa degli Alpini a Deiva Marina.

Tra agosto e settembre 2012, giro un piccolo video coreografato.

Nel gennaio 2013 vado a Roma, in studio di registrazione, a doppiare un anello, come provino di doppiaggio.

Dal 2013 lavoro come fotografo, collaborando, nello stesso anno, con Radio Italia eseguendo le fotografie ufficiali del concerto di Chiara e dell’intervista pre-concerto di Alex Britti.

Dal 2014 inizio a girare piccoli video comici e parodistici, che poi carico sul mio profilo Facebook.

Dal 2017 inizio una serie di parodie sui telegiornali, e giro la parodia in lingua ligure della canzone “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, intitolandola “Assidenti a ina Krava” (Accidenti a una Capra).

Nello stesso anno inizio una serie di doppiaggi in lingua ligure, e nel febbraio 2018 inizio a caricare i video sulla mia pagina Facebook “Guido Gargioni – Video”, e sul mio canale YouTube “Guido Gargioni”.

A marzo 2018 un mio video doppiato in lingua ligure, raggiunge Striscia la Notizia, e viene trasmesso su Canale 5 nel programma pre-serale.

