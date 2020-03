San Martino: “Dopo i tamponi, solo 17 operatori positivi su 317”

Ma per alcuni deve ancora arrivare il risultato

L’ospedale San Martino fa sapere che <Su 317 tamponi effettuati dalla Medicina del Lavoro su medici, infermieri e operatori socio sanitari in struttura ad ora, con alcuni referti in attesa, sono risultati positivi in appena 17>.

Un dato che, sarebbe confermato, sarebbe molto più basso di quello nazionale. In Italia, sono quasi cinquemila i professionisti sanitari che hanno contratto un’infezione da coronavirus, pari al 9%; una percentuale più che doppia rispetto a quella cinese che è del 3,8%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...