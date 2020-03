Amt, domani, sciopero simbolico di un minuto proclamato da Usb

Il sindacato ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in tutte le unità produttive pubbliche e private per la giornata

Amt informa che la Confederazione Unione Sindacale di Base – USB, ritenendo la pandemia Coronavirus ricadente sotto la fattispecie di grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in tutte le unità produttive pubbliche e private per la giornata di mercoledì 25 marzo 2020.

Il personale addetto ai trasporti si asterrà simbolicamente dal lavoro 1 minuto all’inizio del turno.

In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalla stessa organizzazione sindacale, il 10 novembre 2017, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari all’11,44% nel servizio urbano. Non si è registrata nessuna adesione per metropolitana, impianti speciali e ferrovia Genova – Casella.

