Meteo Limet: sole, vento e temperature rigide

Meteo Genova: in piena azione l’irruzione di aria fredda continentale su tutta la penisola: a giornate secche e ventose, con clima decisamente rigido fuori stagione, farà seguito un rientro umido da levante fra mercoledì e giovedì con possibilità di episodi nevosi a quote localmente molto basse per il periodo.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: martedì 24 marzo 2020

Avvisi: grecale teso, rinforzi al largo; gelo diffuso nell’entroterra, specialmente in quota.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino addensamenti sparsi tra savonese e imperiese; non escludiamo deboli spruzzate di neve a ridosso delle Alpi Liguri; altrove poco nuvoloso con tendenza ad ulteriori schiarite nel corso della mattinata; nel corso della sera comparsa di nuova nuvolosità questa volta in sconfinamento dal versante nord dell’Appennino orientale.

Venti: rimangono sostenuti in prevalenza da grecale, rinforzi al largo oltre i 50-60 km/h al primo mattino e la sera sul Mar Ligure al largo e sulle aree soggette dell’appennino e lungo gli sbocchi.

Mari: tra mosso e molto mosso al largo con onda formata da terra, in aumento sul settore ovest dalla sera.

Temperature: in possibile ulteriore calo sia i valori minimi in quota, ma soprattutto quelli a fondovalli nelle zone più riparate dal vento. Massime pressoché stazionarie.

Costa: min +2/8°C, max: +9/13°C.

Interno: min -8/-9(in quota) ; -7/-5 (fondovalle protetto dal vento soggetto ad inversioni); +5/+9°C (a media quota, aree ventose). Max: giornata di ghiaccio in quota, +6/10°C a fondovalle.

