Ferrante: “Da ieri chiediamo al Comune se vanno chiusi mercati e giardini”

Il presidente del Municipio Bassa Valbisagno: <Possono essere causa di assembramenti, riceviamo molte richieste da parte dei cittadini e abbiamo chiesto chiarimenti, ma Tursi non ci risponde>

Sono stati in tanti a scrivere a scrivere a GenovaQuotidiana sull’opportunità di tenere aperti i mercati. Quello che abbiamo potuto rispondere è che il decreto non lo prevede, ma che vieta gli assembramenti.

Anche il presidente del Municipi della Bassa Valbisagno ha richiesto una serie di richieste che ha a sua volta girato al Comune, ma senza ottenere, per ora, risposta.

<Viste le continue richieste di delucidazioni al Municipio, informo che il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato un decreto per estendere a tutto il paese la zona rossa, invitando i cittadini a stare a casa e limitare al minimo gli spostamenti solo se necessari – scrive Ferrante nella sua bacheca Facebook -. Da ieri come Municipio Bassa Val Bisagno stiamo chiedendo al Comune indicazioni su eventuale chiusura dei giardini pubblici e chiarimenti sul mantenimento dei mercati rionali, che chiaramente possono essere causa di assembramenti, al momento non è pervenuta nessuna risposta e/o indicazione>.



