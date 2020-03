Coronavirus, il Sindaco annuncia misure in ambito cittadino

Marco Bucci: <Sono in collegamento con i sindaci di tutte le città metropolitane d’Italia per confrontarci sulle misure da adottare in base ai provvedimenti del Governo>. I lettori ci segnalano bus e mercati affollati

<Stiamo lavorando per affrontare questa emergenza in ogni modo, lo stiamo facendo con le società partecipate del Comune che continuano a garantire servizi fondamentali, lo stiamo facendo grazie ai servizi degli uffici comunali e mantenendo un costante confronto con tutti i soggetti interessati alla situazione – scrive Bucci sulla sua pagina Facebook – Lavoriamo per Genova e i genovesi come sempre senza sosta. Voi limitate gli spostamenti allo stretto necessario e state a casa!>.

Molte sono le segnalazioni che sono giunte a GenovaQuotidiana a proposito di situazioni incongruenti con le direttive del governo di evitare assembramenti. Si va dai bus strapieni (impossibile rispettare la distanza tra le persone) ai mercati affollati, ai parchi e giardini pubblici dove, nonostante tutto, i genitori portano i figli a giocare. Difficile, poi, tenere i bambini lontani l’uno dall’altro.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...