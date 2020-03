Via XX Settembre, raffica di negozi chiusi. Confcommercio chiede misure “salva imprese”

Il Civ della zona più centrale della città pubblica la lista delle attività chiuse e si impegna ad aggiornarla. Intanto Paolo Odone, presidente di Confcommercio Genova, chiede al Governo una serie di misure: <La paura uccide le aziende>

Buongiorno in questo momento difficile pensiamo possa essere utile darvi alcune informazioni su orari aperture e chiusure dei negozi e Bar

se altre attività del centro volessero aggiungersi all’elenco lo faremo molto volentieri basta commenterà il post

Ghiglino 1893 chiuso

Gioielleria Natoli chiuso

Millennium Group chiusi gli uffici fino al 06/04

Undercolors of Benetton chiuso

Akima chiuso fino a data da decidersi

Antony Morato chiuso fino a data da decidersi

Kiko chiuso fino al 3 aprile

Piquadro chiuso fino al 22/3

Movement personal training chiuso sino 03/04

Brooklyn Fitboxing Genova chiuso fino al 04/03

Desigual chiuso fino al 3 /4

L’ultima volta che vidi Parigi aperto domani solo ufficio , fino a data da data da definirsi.

Bijou Brigitte 9/18 e chiuso domenica fino a che non cambierà qualcosa.Il

Tesoro delle fate chiuso fino a data da definirsi

Pull love chiuso fino a data da definirsi

Thun chiuso fino a data da definirsi Nara Camicie chiuso fino a data da definirsi

Salomè chiuso fino a data da destinarsi

Angelucci di via 5 Dicembre chiuso da domani, fino al 3 aprile.

Camicissima chiusa da domani, riapertura ancora da decidere.

Manicomi cafe aperto con orario da decreto 7/18,00 poi valuteremo di giorno in giorno.

Miró domani aperto10/19 da gioved attendiamo comunicazione

Stroili oro chiuso da domani compreso, fino a data da definirsi

Unode50 aperto orario normale10. 14 15.19.30. Vediamo domani attendiamo direttive

Wind3store XX aperto 9-19

Storti Strumenti Musicali via Fiasella aperto regolarmente

Douce aperto 7-18 in valutazione altri provvedimenti

Vaniglia Gelateria domani aperto fino 18.00 e poi valuteremo il da farsi

Murena suite orario 7/18

Valuteremo di giorno in giorno

Caffetteria orefici aperto fino a nuove normative

Bottega del caffè orario 7/18

Valuteremo di giorno in giorno

Caffè Boasi 7/18 (sabato 14 e domenica 15 chiusi)

Valuteremo di giorno in giorno

Intimissimi chiusi a data da definirsi

Dimail chiuso fino al 3 aprile

Buffa cioccolato chiuso finché necessario

Bonino1933 garantisce il servizio solo su appuntamento.

Stefanel 14/19 per il momento

Il Panino Italiano di Via XX Settembre chiuso fino a data da destinarsi

Artefiori orario ridotto 10-18 Weekend chiusi

Buongiorno, Boutique La Vie en rose chiuso dal 11/03 al 15 /03 . Da valutare settimana prossima.

Tezenis chiuso dal 11/3 a data da definire

Yves Rocher aperto 9-19.30 ma domenica chiuso

CAPELLOPOINT in attesa di direttiva. Per ora aperto con orario continuato 9.30-19

Wycon dalle 12 di oggi chiude fino a data da definirsi

Fbl aperti con orario ridotto 10 18.30

Intimissimi chiuso

Slem chiuso da oggi fino a data da definire

Marella non ha ancora ricevuto indicazioni su come procedere . Al momento teniamo orario ridotto 11-19 e chiusura della domenica

Gelateria Golosiamo chiusa fino a data da destinarsi

LUX Giglio bagnara in attesa di disposizioni. Al momento 10:30-18:30, ma potrebbero esserci variazioni oggi

York chiuso da giovedì 12 marzo fino a data da definirsi

Clarks chiuso

Camiceria Vitali chiusi da oggi fino a data da definire

<Il Coronavirus ha generato in queste settimane, oltre che gravi implicazioni di tipo sanitario, anche due importanti ricadute negative su tutto il paese: da un lato sotto l’aspetto sociale una sorta di apprensione collettiva che in taluni casi è sfociata in atteggiamenti di panico e dall’altro per quanto attiene il versante produttivo una frenata di ampi settori economici, in generale destinata purtroppo a crescere ulteriormente>. Lo dice Paolo Odone presidente Confcommercio Genova: <Allineandoci alle richieste che sta portando avanti Confcommercio Nazionale nei confronti del Governo, che proprio oggi siede ad un tavolo con il Ministro Patuanelli, chiediamo:

*la proroga delle scadenze fiscali e contributive;

*la moratoria dei mutui e l’attivazione del fondo centrale di garanzia;

*l’utilizzazione degli strumenti di cassa integrazione e del fondo di * *integrazione salariale anche in favore dei dipendenti di micro e piccole imprese;

*un sistema di indennità per i lavoratori autonomi;

*una mobilitazione straordinaria dei piani promozionali per l’export e della *diplomazia commerciale a tutela del made in Italy e del turismo italiano;

*misure per il settore dei trasporti quali la sospensione delle tasse di ancoraggio nei porti, il rafforzamento della sanità marittima e la riduzione dei canoni di concessione demaniale per le imprese terminaliste dei porti.

Odone prosegue informando di aver sentito tutte le associazioni rappresentative dell’economia genovese e ligure trovandole pienamente concordi per costituire un tavolo congiunto presso la Camera di Commercio per ricondurre la problematica del coronavirus <ai reali livelli di pericolo> e per studiare tutti insieme le iniziative e le soluzioni a favore delle imprese che dovranno anche essere portate doverosamente all’attenzione della Regione Liguria in modo da offrire una concreta base di lavoro .

Odone continua affermando che <questa nuova problematica, che si somma ad una situazione di crisi già presente nel nostro settore, è una ulteriore minaccia per le piccole imprese del commercio e del turismo>.

<Tra l’altro, le nostre piccole imprese sono da tempo preoccupate dall’ipotizzato sbarco in città di alcuni marchi della GDO – aggiunge -. I commercianti genovesi – termina Odone – se non ci sarà un’inversione di rotta, non credo possano sopportare a lungo il combinato disposto dei riflessi economici del coronavirus e della concorrenza dei grandi marchi. Esiste il rischio che scompaia il lavoro di tante generazioni con pesanti ricadute anche sul versante occupazionale>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...