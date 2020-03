Liguria, tutte le nuove misure di prevenzione per la settimana

Domani partita della Sampdoria al Ferraris a porte chiuse. Pochi minuti fa decreto del presidente del consiglio dei ministri. A Savona imposte dallo Stato le stesse misure di Lombardia, Emilia Romagna: scuole chiuse per la settimana. Nelle altre province riapriranno mercoledì se avranno i distributori di disinfettante. Università chiusa per tutta la settimana fatte salve le attività accademiche che potrebbero essere gravemente danneggiate (esami non rimandabili)

Inclusione della zona della provincia di Savona nelle aree di attenzione rispetto al contagio, con misure equiparate a quelle di Lombardia, Emilia e Veneto (al di fuori degli 11 comuni focolaio dove le misure sono strettissime) più le province di Savona (appunto) e di Ascoli Piceno.

A Savona restano praticamente in vigore i provvedimenti regionali della settimana che sta per finire, ma sono contenuti nel decreto del presidente del Consiglio.

Il presidente della Regione Giovanni Toti sta per firmare ordinanza aggiuntiva che prevede che le scuole riaprano mercoledì se ottempereranno a quanto previsto dalle normative nazionale (ad esempio la presenza distributore di disinfettanti per le mani fuori dalle classi).

A Savona scuole rimarranno invece chiuse per tutta la settimana.

Per rientrare a scuola sarà necessario il certificato solo per bimbi e ragazzi che hanno sofferto di malattie infettive.

Riaprono i teatri e si possono di nuovo svolgere manifestazioni.

Per quanto riguarda la partita della Sampdoria, sarà la Lega Calcio a decidere eventualmente di rinviare la partita per giocarla, poi, a porte aperte.

