Coronavirus, tre nuovi casi in giornata. Negativo al test l’uomo arrivato in volo da Singapore

Positiva la donna di Piacenza che, nonostante il marito fosse positivo e ricoverato in ospedale in Emilia Romagna, si è spostata nella seconda casa di Rapallo con la suocera. Altri due positivi a Laiguelia. Il bilancio negli ospedali liguri. La nuova ordinanza del presidente della Regione Toti

Negativo, invece, l’uomo arrivato all’aeroporto di Genova da Singapore via Parigi.

SITUAZIONE CORONAVIRUS DA TASK FORCE ALISA

Soggetti in sorveglianza attiva in Liguria

ASL1: 14

ASL2: 111

ASL3: 63

ASL4: 45

ASL5: 139



CONTAGIATI ATTUALMENTE IN TERRITORIO IN LIGURE

Asl4: 1

Asl1: 1

Asl5: 1

Asl2: 18



CONTAGIATI RICOVERATI CON BOLLETTINO MEDICO

Asl 1: 1 in buone condizioni salute

Asl 2: in 1 buone condizioni salute

Asl 3: 7, di cui 5 in buone condizioni, 1 condizioni discrete, 1 in terapia intensiva (in lieve miglioramento)

Asl5: 1 in buone condizioni

Ecco l’ordinanza per la Liguria (esclusa la provincia di Savona che rientra nel decreto del Presidente del consiglio dei ministro)

