È ufficiale: Sampdoria-Verona rinviata al 13 maggio

La Lega Calcio ha ufficializzato il rinvio della partita della 7ª giornata del girone di ritorno che si sarebbe dovuta giocare domani al Ferraris a porte chiuse per evitare il rischio di contagio da Coronavirus

L’incontro si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse per le misure di sicurezza contro il contagio da coronavirus rinnovate dalla Regione Liguria con ordinanza del presidente Giovanni Toti. La Lega Calcio ha, quindi, preferito spostare la data, così come già fatto per le partite che si sarebbero dovute giocare nelle zone di contagio. Il comunicato ufficiale è firmato dal presidente Paolo Dal Pino. Ulteriori variazioni della nuova data potrebbero essere comunicate mercoledì prossimo.

