Strade pericolose nel Centro Ovest, la Lega chiede attraversamenti illuminati

Mozione in Municipio del Consigliere Andrea Ferrari per chiedere l’intervento a Tursi: <Servono i cartelli luminosi come quelli installati in via Assarotti. Un problema è rappresentato anche, soprattutto nelle vie collinari, dalle soste selvagge che arrivano a impedire alle ambulanze e ai mezzi dei vigili del fuoco>

Sicurezza stradale nel Municipio Centro Ovest, il consigliere della Lega Andrea Ferrari ha presentato una mozione per risolvere una serie di problemi che mettono a rischio la sicurezza, soprattutto quella dei pedoni.

<Il municipio centro Ovest è ricco di piccole e strette vie – dice Ferrari -. Nelle ore notturne alcuni cittadini posteggiano le auto in punti dove non è consentito, impedendo, in caso d’emergenza, il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Nel nostro Municipio è presente un ospedale, il Villa Scassi, frequentato per lo più da persone anziane>. Per questo ha presentato la mozione per impegnare il presidente del Municipio Renato Falcidia ad zinteressare l’assessore comunale a <far illuminare gli attraversamenti presenti nelle vie primarie presenti sul territorio municipale: via Cantore, via Buranello, via Buozzi, via Venezia, corso Martinetti e corso Magellano, via Bologna e via Ferrara seguendo l’esempio di via Corsica e via Assarotti e di fare tracciare i parcheggio in tutte le vie primarie e secondarie del Municipio>

