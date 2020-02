Topi e sporcizia, chiuso un negozio di alimentari a Pre’. Denuncia e 5.300 euro di multa al proprietario

Controlli della Polizia di Stato con l’ausilio della Divisione Pas e della Polizia Locale. Identificate 35 persone e controllati 5 esercizi commerciali di cui 4 sanzionati per irregolarità amministrative

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Pre’, con l’ausilio di 2 equipaggi del RPC Liguria, di una pattuglia della Questura, di personale della Divisione PAS e di due uomini del nucleo Commercio del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale – Reparto Commercio, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario finalizzato alla verifica di esercizi commerciali.

Durante il controllo sono state identificate 35 persone e controllati 5 esercizi commerciali di cui 4 sanzionati per irregolarità amministrative.

In particolare, un negozio di alimentari di via Pre’ è stato sottoposto a sequestro preventivo dell’attività in quanto trovato con prodotti in pessime condizioni di pulizia (merce infestata dai topi con sporcizia ovunque) e con vario materiale non pertinente al negozio come ad esempio vari carrelli di supermercati, una bicicletta e del materiale elettrico.

Il titolare è stato altresì denunciato per vendita di merce in cattivo stato di conservazione ed è stato anche sanzionato con una multa complessiva pari ad euro 5300 per tutte le irregolarità.

