A Staglieno la commemorazione delle vittime delle foibe

Nel quadro delle iniziative della Giornata del Ricordo, si è svolta al cimitero monumentale la commemorazione del massacro delle foibe e dell’esodo giuliano Dalmata

Hanno presenziato Il presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia Americo Radman, il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino per il Consiglio comunale di Genova, il consigliere segretario dell’ufficio di presidenza Claudio Muzio per l’Assemblea legislativa della Liguria, il vice sindaco di Casarza Ligure Maurizio Miglietta, l’assessore comunale alle Pari Opportunità Giorgio viale per la giunta genovese.

Foto di Petra De Laghi

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...